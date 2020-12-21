«В своей жизни мы сможем увидеть это в первый и последний раз»: Омичам рассказали, как посмотреть на соединение Сатурна и Юпитера

Великое соединение Юпитера и Сатурна можно наблюдать до конца декабря. Фото: NASA

Редчайшее астрономическое явление – Великое соединение Юпитера и Сатурна – происходит прямо сейчас. Увидеть его смогут жители средних широт, в том числе и омичи.

Посмотреть на это небесное шоу настоятельно рекомендует глава омского планетария Владимир Крупко. По его словам, в своей жизни мы сможем увидеть это явление в первый и последний раз. В следующий раз Юпитер и Сатурн вновь сблизятся через 60 лет. Но наблюдать за этим будет невозможно из-за того, что две планеты-гиганта слишком близко подойдут к солнцу.

– Планеты буквально сольются в одно целое, их разделят несколько угловых минут, – рассказал Крупко во время конференции в МКР-Медиа. – В следующий раз такое близкое соединение произойдет в 2080 году, но из-за близости к Солнцу его будет практически невозможно наблюдать. А сегодня мы сможем видеть и облака Юпитера, и кольца Сатурна.

Омичи, которые не успели посмотреть на соединение планет сегодня, еще успеют это сделать до конца декабря. Смотреть надо на юго-западную часть и нижнюю часть горизонта на закате – с 17.30 до 18.30. Ориентироваться можно на яркий Марс, который расположится немного левее. Соединение Сатурна и Юпитера будет видно даже невооруженным глазом. Но, чтобы рассмотреть все подробности, можно воспользоваться телескопом.