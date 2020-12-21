В Омской области сельчанин убил сожительницу за отказ помогать по хозяйству

В Омской области сельчанин хотел наказать сожительницу, но переусердствовал и убил ее. Фото: Иван ВИСЛОВ

Драма разыгралась в деревне Агофоровка Горьковского района .омской области. Там пожилая пара не смогла договориться, кто будет выполнять работу по дому. Это закончилось печально для женщины.

По материалам следствия 58-летний житель деревни вместе сос своей сожительницей 10 октября 2020 года распивали спиртное . В какой-то момент мужчина решил, что пришло время заниматься хозяйством, но его подруга отказалась и продолжила распивать алкоголь. Мужчина разозлился и в качестве воспитательной меры жестоко избил женщину. Как уточняют в пресс-службе следственного комитета, он нанес женщине более 30 ударов в жизненно важные органы. Она несколько часов пролежала в доме без медицинской помощи. Когда вечером сельчанин обратил внимание на то, что сожительница не проявляет признаков жизни, он обратился за помощью к соседям. Они вызвали скорую, но прибывшие врачи смогли только констатировать смерть женщины.

На сельчанина завели дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей". Сейчас следствие завершено и скоро дело передадут в суд.