Омич ограбил женщину за то, что она разбудила его в чужой квартире

Омича быстро задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

Странная история произошла в доме на улице 50 лет Профсоюзов. Именно там живет 27-летняя девушка, которая обратилась в полицию с заявлением о грабеже. Она рассказала, что вышла на улицу, чтобы позвонить мужу, но пока она разговаривала неизвестный набросился на нее сзади, ударил по голове забрал телефон и сбежал.

Найти злоумышленника удалось довольно быстро. По данным полиции его задержали на улице Магистральной сотрудники ППС. На допросе 49-летний омич признался, что действительно ограбил заявительницу. На допросе он уточнил, что накануне вечером они с приятелем распивали спиртное у него дома и заснули. Мужчина тоже проживает в доме на улице 50 лет Профсоюзов и является соседом заявительницы. На утро омич проснулся от того, что его будила заявительница и говорила, что здесь спать нельзя. Она направилась на улицу, чтобы связаться с мужем, в этот момент подозреваемый и ограбил ее, ударив по голове.

На омича завели уголовное дело по статье "Грабеж". Ранее он уже был судим по этой же статье, а также отбывал срок за убийство.