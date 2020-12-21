Обучающиеся Омского ГАУ завоевали бронзовые награды на Всероссийских соревнованиях по спортивной борьбе

Команда Омского ГАУ была представлена тремя спортсменами: Коваленко Александр, аспирант первого года обучения, Мусаев Шамиль, студент ФТС в АПК, Зайцев Максим, студент ЗУФ, тренер команды - ст. преподаватель кафедры физической культуры и спорта Л.В. Белан.

В упорных схватках борцы смогли продемонстрировать все свое мастерство, что позволило всем претендовать на призовые места. Коваленко Александр, Мусаев Шамиль завоевали бронзовые медали турнира, Зайцеву Максиму не хватило чуть-чуть мастерства, чтобы подняться на пьедестал, он занял 4 место Всероссийского турнира.

Желаем новых побед!