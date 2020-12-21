Омский губернатор заявил, что строительство арены к молодежному чемпионату мира по хоккею идет с опережением графика

Обсуждение организационных моментов чемпионата на личном контроле держит губернатор Александр Бурков. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омске продолжается подготовка к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Специально для его проведения в городе строится новая арена на 12 тысяч мест. Она станет домашней площадкой для омского "Авангарда" после окончания международного турнира.

Обсуждение организационных моментов на личном контроле держит губернатор Александр Бурков. Все ключевые решения он обсуждает с федеральными властями. Накануне глава региона обсудил подготовку к турниру с министром строительства РФ Иреком Файзуллиным и главой Росавиации Александром Нерадько. Александр Бурков сообщил, что возведение арены идет с опережением графика. Ее возведение финансируется из трех источников: средства вкладывают компания «Газпром нефть», федеральный и областной бюджеты. У федеральных властей нет никаких сомнений, что омские власти успеют все в срок.

- Для нас это, конечно, большая ответственность. Вместе с компанией «Газпром нефть» мы возводим новый ледовый дворец, рассчитанный на 12 тыс. зрителей. Работа ведется с опережением графика. Также мы реализуем пять проектов по строительству гостиниц. Все наши усилия направлены на то, чтобы достойно подготовиться к мировому первенству, - сказал омский губернатор.

Новая арена будет вмещать 12 тысяч зрителей.

Важность роли губернатора Буркова в подготовке к чемпионату отмечают федеральные эксперты. Накануне об этом высказалась депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова:

- Роль губернатора в подготовке к проведению масштабных мероприятий велика. Это касается и вопроса контроля за строительством необходимых объектов, и реализации других мероприятий при подготовке к таким событиям, - сказала она. - Глава региона в этом смысле ключевой человек. Все ключевые решения все равно придется принимать губернатору. И внимание, и активность губернатора Омской области в вопросах контроля региона к проведению молодежного чемпионата мира говорят о его готовности брать на себя ответственность. Это также говорит о том, что губернатор любит спорт и понимает, что такие крупные соревнования будут способствовать развитию региона. Плюс это возможность получить дополнительные средства на развитие региона. И надо не забывать, что хороший прием масштабных мероприятий – это всегда имиджевая составляющая для территорий.

Как рассказали в пресс-службе омского правительства, в то же время в связи с проведением в регионе молодежного чемпионата мира по хоккею рассматривается возможность модернизации инфраструктуры аэропорта Омск-Центральный. Этот вопрос Бурков обсудил на встрече с главой Росавиации Александром Нерадько. В частности, речь идет об обновлении действующего терминала омского аэропорта и увеличении мест стоянки на перроне аэродрома.