Омич сломал девушке шею и не пускал к ней медиков

Патруль росгвардии помог медикам попасть в квартиру к пострадавшей девушке.

Накануне вечером в одной из квартир в доме не улице Гризодубовой в Ленинском округе Омска произошла драка между мужчиной и его сожительницей. Что стало причиной пока не известно, но в квартиру кто-то вызвал скорую.

Когда врачи прибыли на место, двери им никто не открыл, но внутри отчетливо были слышны звуки борьбы. Опасаясь за жизнь и здоровье людей медики воспользовались тревожной кнопкой. Просьбы росгвардейцев оказались гораздо более убедительными, чем просьбы медиков. Дверь открыл неизвестный мужчина и все же впустил в квартиру врачей. Там оказалась пострадавшая девушка, которую, по данным пресс-службы Росгвардии, госпитализировали с предварительным диагнозом перелом шейных позвонков. Ее 29-летнего раннее судимого сожителя доставили в отделение полиции, чтобы точно выяснить, что произошло.