За сутки от коронавируса в омских больницах умерли 7 пациентов

За сутки заразилось 242 омича. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Появились свежие данные об эпидемиологической обстановки. Новые данные статистики заболевания коронавирусом опубликовал омский минздрав. За сутки в регионе заразилось 242 человека. Еще 7 пациентов умерли в больницах от ковида. Таким образом, число жертв от коронавируса уже приближается к 800.

По-прежнему заражаются и в районах Омской области. Больше всего больных в Марьяновском, Полтавском и Омском района. Там выявили по 10 случаев ковида.

- В лабораториях и 7 учреждениях проведено 3 918 тестов на коронавирус. Всего с начала пандемии сделано 870 945 исследований, - сообщили в пресс-службе омского минздрава.