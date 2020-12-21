В предстоящем году плата за ТКО изменится незначительно

РЭК Омской области пояснила, что население не почувствует на себе существенный рост тарифа, в связи с тем, что в регионе, как и прежде будут установлены льготные тарифы для населения.

В соответствии с принятым тарифным решением с 1 января по 31 июня 2021 года предельный единый тариф на коммунальную услугу «обращение с ТКО» останется на уровне второго полугодия 2020 года и составит 4800,72 руб. за тонну. Во втором полугодии - 8749,23 руб./ тонну.

Экономически-обоснованная плата за обращение с ТКО в Омске во втором полугодии равна — 195,01 руб. с человека, в районах области - 221, 95 руб. с человека в благоустроенных домах и 195 руб. с человека в неблагоустроенном жилье, - сообщается на сайте тарифного регулятора Омской области.

Однако это не означает, что в квитанциях население увидит эти цифры. Во второй половине 2021 года для омичей также будет установлен льготный тариф.

«Экономически обоснованная цена услуги для населения не будет равна фактической. Разница между экономически обоснованным и льготным тарифами будет компенсироваться за счет субсидий областного бюджета», - пояснила председатель РЭК Омской области Людмила Вичкуткина.

В компании регионального оператора по обращению с ТКО «Магнит» пояснили, что тариф на коммунальную услугу складывается из ряда статей: расходов на транспортирование отходов с учетом площади региона, плотности населения, количества контейнерных площадок, услуг по обработке, утилизации, размещению и захоронению ТКО, собственных расходов регоператора на печать и доставку квитанций и т.д.

В предстоящем году увеличение экономически обоснованной части тарифа обусловлено несколькими факторами. Самое главное – в Омской области появились, наконец, официальные площадки для захоронения отходов. Напомним, что согласно 303-му приказу Минприроды России, в Омской области включено в Терсхему 13 объектов для захоронения отходов.

Пока в регионе будут строиться современные полигоны, а это займет по оценкам экспертов, порядка трех лет, отходы для захоронения будут поступать на эти площадки. Таким образом в Омской области будет реализован полный цикл обращения с ТКО: сбор-транспортировка-обработка-захоронение. Ранее затраты на транспортирование твердых коммунальных отходов от площадок временного накопления до официальных мест захоронения отходов в тарифе на коммунальную услугу не учитывались.

В тариф на 2021 год включены производственные программы двух мусоросортировочных заводов, работающих на полную мощность в Кировском и Ленинском округах. Доля сортируемых отходов в Омске в новом году вырастет в два раза и составит порядка 40%.

В пресс-службе регоператора также пояснили, что в 2019 году региональный оператор производил транспортирование ТКО на территории Омской области практически за свой счет. По незаконному предписанию ФАС РФ в 2019 году РЭК Омской области исключила часть суммы из необходимых затрат регионального оператора, учтенных в тарифе, установленном в марте 2019 года.

Однако регулятор в двух судебных инстанциях доказал законность расчетов при установлении «первого» тарифа. В связи с этим в структуре тарифа на 2021 год, согласно действующему законодательству, частично учтены, незаконно исключенные ФАС РФ экономически обоснованные расходы регионального оператора.