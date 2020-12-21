Омичи смогут принять участие в «Ёлке желаний»

Фото Светланы Маковеевой

Любой омич может выступить добрым волшебником для детей-сирот, малышей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также ребят с ограниченными возможностями здоровья или страдающих тяжёлыми заболеваниями, приняв участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний». Это могут быть материальные вещи - книги, развивающие журналы, товары для хобби, кукла, мягкий мишка или новогодний костюм рыцаря, или нематериальные.

- От омичей принимаются заявки на исполнение мечты, например, типа «роль» - «я мечтаю стать машинистом поезда», типа «цель» - «я мечтаю увидеть закулисье цирка», а также на встречу с известными людьми и поездки в пределах России, - рассказывают организаторы - участники Всероссийского проекта «Мечтай со мной» платформы «Россия - страна возможностей».

Желания будут помещены на интерактивную ёлку на сайте елкажеланий.рф, а исполнять его в связи с эпидемиологической обстановкой нужно будет онлайн. Для участия необходимо зарегистрироваться на портале.