Омский бизнесмен за два месяца задолжал работникам почти 2 миллиона

Работники получили зарплату только после вмешательства прокуратуры. Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще одна организация в Омске накопила солидные долги перед работниками. Всего за два месяца долги по зарплате перед 24 работниками составили 1,8 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, по этому факту провели проверку деятельности ООО "Сибгеофизика". Предприятие действительно не выплачивало сотрудникам зарплату в сентябре и октябре 2020 года. Прокуратура вынесла представление о нарушении на имя руководителя предприятия и вынесла представление по делу об административном правонарушении по статье "Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы".

Чтобы не доводить дело до обращения в суд, компания оперативно выплатила работникам задержанную зарплату в полном объеме.