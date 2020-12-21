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Управляющую компанию в Омске обязали пересчитать плату за коммунальные услуги

Одним за ОДН начисляли больше, чем положено, другим – меньше
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Одни жильцы платили меньше за счет других.

Одни жильцы платили меньше за счет других.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура начала проверку после обращения одного из жильцов омского многоэтажного дома в Центральном округе. Здание обслуживает УК «Рутас».

Изучив документы, сотрудники ведомства пришли в выводу: управляющая компания неправильно рассчитывала плату по квитанциям за общедомовые нужды. Одним жильцам начисляли больше, чем полагалось, другим – меньше.

– Прокуратурой округа в ООО «УК «Рутас» внесено представление, по результатам рассмотрения которого управляющей организацией произведен перерасчет, выставленные к оплате собственникам счета скорректировать, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.