Лужайкино дарит подарки в свой день рождения

Что интересно - организаторы не ставили возрастных ограничений – творить могли абсолютно все. Тема - конечно, день рождения Лужайкино, героиня бренда - коровка Мила, продукция компании и все, что связано с принципами ее работы.

В рамках конкурса каждый мог сделать поделку в любой технике – рисунок, вязание, моделирование - и отправить ее фотографию на конкурс. Готовые работы поразили смекалкой и разнообразием. Например, один артобъект был нарисован на снегу, другой был выполнен молоком, а в третьем использованы подручные материалы – бумага, варежки, носки, колокольчики. Угадайте, что получилось!? И еще - множество других разных, ярких, особенных! Творили и дети, и взрослые, клеили и вырезали всей семьей. Делились процессом, присылая фото, а еще посвящали стихи. Отмечали, как любят продукцию Лужайкино.

Итоги конкурса подвело жюри из первых лиц предприятия, которые оценили творческий подход, соответствие теме и креативность изделия. Молочные наборы и памятные подарки получили все участники акции, авторы самых интересных работ были поощрены еще подарочными сертификатами на приобретение товаров для творчества.

Первое место присудили Кристине Удальцовой за изящную брошь в виде коровки Милы - талисмана компании. «Конкурс меня заинтересовал, я прошла на сайт Лужайкино в поисках вдохновения, мне обязательно захотелось сделать талисман компании. Увидела, что бренд сопровождает замечательная коровка и решила - а почему не повторить? - рассказала Кристина. - Вышивкой из бисера занимаюсь уже два года, до этого я вязала. По профессии я воспитатель, занимаюсь с детьми и обожаю творчество. На участие в конкурсе меня вдохновил мой муж - он всегда верит в мои проекты и очень поддерживает. Свои изделия я не ставлю на поток - каждый раз это полет фантазии, откровение, делаю только для друзей, для себя и родных. Подарок - Сертификат в «Леонардо» - для меня очень актуален - впереди новый год и хочется себя порадовать. Сделаю сама себе подарок! Спасибо Лужайкино за такой конкурс, желаю большого и стремительного развития компании. Продукцию Лужайкино мы любим всей семьей, особенно часто покупаем йогурты и молоко».

Главный приз – путевка для семьи в комплекс загородного отдыха «Сказка» - получила подписчик соцсети Анна Третьякова за очень уютный светильник! «Над изделием трудилась моя старшая дочь Анастасия, она закончила пединститут и сейчас учится в магистратуре. Она работает в художественной школе, ведет подготовительные группы, - рассказала нам Анна. - Она сделала его из плотного картона, а рисунок выполнен в технике батик на шелке. Ткань покрывается особым составом и рисунок выводится специальными красками. Конкурс очень творческий и интересный, такие акции нужны и важны. Кстати, моя младшая дочь Ирина сделала открытку в технике выжигания и тоже получила подарок. Наша семья благодарит организаторов за такой конкурс и супер-приз! К продукции Лужайкино мы относимся очень позитивно, любим йогурты двуслойные, творог, масло. Качество нравится, рекомендую друзьям.

На конкурс было представлены творческие работ в совершенно разных техниках исполнения. Цель акции состояла не только в том, чтобы выделить среди множества творческих работ лучшую, но и в том, чтобы отметить тех, кто делает мир ярче, несмотря на сложные времена, кто креативно мыслит, кто наполняет эстетикой повседневную жизнь.

««Работы участников удивили фантазией, креативным и творческим подходом», - говорит Наталья Кирьянова, главный технолог завода «МилкОм», производителя ТМ «Лужайкино». - Рады, что наша продукция нравится покупателям, свою любовь они выразили в рисунках, поделках и нестандартных артобъектах. Своими работами участники конкурса поздравили завод с днем рождения. И это не единственные подарки в завершении года. Наши продукты вновь стали победителями конкурса 100 лучших товаров России! Сливочное масло, двуслойные йогурты с джемом, сметана и творог - высоко оценены профессионалами, - отметила Наталья.

Получая слова благодарности от наших покупателей, мы видим, что Лужайкино любят, выбирают продукт, в который мы вкладываем не только высокое качество и пользу, но и свой профессионализм, бережное отношение и заботу – говорит заведующая лабораторией Елена Вокорина, - это значит, что мы выбрали верный курс и его придерживаемся - натуральная продукция, высший сорт молока и современное оборудование. Все для того, чтобы радовать покупателей качественной продукцией.

Больше интересного о молочной продукции на сайте Лужайкино55.рф;

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