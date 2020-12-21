Только 13% семей с детьми в Омске планирует приглашать Деда Мороза домой

Райффайзенбанк изучил планы омичей по организации новогодних праздников для детей. Только 13% опрошенных семей планирует приглашать Деда Мороза домой. При этом 42% омских родителей, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, поведут детей на новогодние представления.

Наибольший интерес к личному визиту Деда Мороза сохраняют семьи малышей в возрасте до 3 лет: среди них приглашать владельца мешка с подарками собираются 26%. Самую высокую лояльность оффлайн Деду Морозу проявили родители в Нижнем Новгороде, где его пригласит почти каждый третий (29%), и Самаре (26%). Новосибирск замыкает тройку городов-лидеров – 23% опрошенных ждут Деда Мороза дома. Жители Краснодара и Омска в меньшей степени заинтересованы в обладателях новогоднего посоха – по данным опроса, 88% родителей в этих городах откажутся от визита Деда Мороза.

Самой активной в отношении новогодних мероприятий группой оказались родители малышей в возрасте 3-5 лет: на представление среди них планирует отправиться каждая вторая семья (55%).

Каждая третья семья в Омске планирует в этом году организовать онлайн-поздравление главных новогодних героев (36%). Омичи и Москвичи (39%) оказались наиболее лояльны к современным дистанционным форматам общения с Дедом Морозом по сравнению с родителями из других городов. Так, например, в Челябинске формат онлайн выбрали 27%, а в Краснодаре – 25%.

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В опросе, который проходил 27 ноября – 2 декабря 2020 года, приняло участие 3,5 тыс. человек из 13 городов России, преимущественно в возрасте 26-45 лет и ежемесячным доходом более 30 тыс. руб.