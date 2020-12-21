«Говорят, транспорт ходит»: по вечерам омичи не могут уехать домой после работы

На одной из остановок на Левобережье по вечерам скапливается множество пассажиров, которые не могут дождаться транспорта. Фото: ВКонтакте

Омичи снова пожаловались на проблемы с работой общественного транспорта. Традиционно эти жалобы коснулись направлений на Левый берег, Нефтяники и Московку.

В соцсетях омичи поделились постом о том, что вечером сложно уехать на общественном транспорте. Автор опубликовал фото остановки, где скопилось много людей и рассказал, что уехать невозможно.

- Как всегда нет транспорта. Остановка Экспоцентр (ТЦ "Континент" на Левом берегу") в сторону нефтяников, время 21.05. Звонки в департамент транспорта бесполезны, говорят, что проверяли, транспорт ходит! - прокомментировал публикацию автор. В комментариях некоторые предположили, что автор заснял время как раз после закрытия торгового центра и люди просто не успели разъехаться. "Континент" как раз закрывается в 21:00, но местные жители в комментариях отметили, что это постоянная проблема. Также омичи поделились историями, как не могли уехать в других направлениях.

- Вот пару дней назад пыталась уехать с транспортной академии по ул.Маяковского в Нефтяники. За полчаса прошло 3 или 4 троллейбуса номер № 3. Зато в Нефтяники ни одного за это время, - написала одна из омичек. Также среди проблемных направлений комментаторы выделили Московку-2.