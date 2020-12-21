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«Говорят, транспорт ходит»: по вечерам омичи не могут уехать домой после работы

На остановках скапливается много народу, а транспорт проходит редко
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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На одной из остановок на Левобережье по вечерам скапливается множество пассажиров, которые не могут дождаться транспорта.

На одной из остановок на Левобережье по вечерам скапливается множество пассажиров, которые не могут дождаться транспорта.

Фото: ВКонтакте

Омичи снова пожаловались на проблемы с работой общественного транспорта. Традиционно эти жалобы коснулись направлений на Левый берег, Нефтяники и Московку.

В соцсетях омичи поделились постом о том, что вечером сложно уехать на общественном транспорте. Автор опубликовал фото остановки, где скопилось много людей и рассказал, что уехать невозможно.

- Как всегда нет транспорта. Остановка Экспоцентр (ТЦ "Континент" на Левом берегу") в сторону нефтяников, время 21.05. Звонки в департамент транспорта бесполезны, говорят, что проверяли, транспорт ходит! - прокомментировал публикацию автор. В комментариях некоторые предположили, что автор заснял время как раз после закрытия торгового центра и люди просто не успели разъехаться. "Континент" как раз закрывается в 21:00, но местные жители в комментариях отметили, что это постоянная проблема. Также омичи поделились историями, как не могли уехать в других направлениях.

- Вот пару дней назад пыталась уехать с транспортной академии по ул.Маяковского в Нефтяники. За полчаса прошло 3 или 4 троллейбуса номер № 3. Зато в Нефтяники ни одного за это время, - написала одна из омичек. Также среди проблемных направлений комментаторы выделили Московку-2.