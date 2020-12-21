На Левом берегу в Омске открывается «Айс-парк» с бесплатным катком

В парке 300-летия Омска открывается ледяной городок. Фото: мэрия Омска

В понедельник, 21 декабря, в парке 300-летия Омска открывается «Айс-парк». Там залили два катка: со стороны улицы Ватутина и со стороны бульвара Архитекторов. Первый будет бесплатным. Вход на второй обойдется в 100 рублей в будни и 150 рублей в выходные.

Кроме того, омичей ждут две горки высотой 3 и 7 метров. Правда, кататься там на принесенных из дома ледянках запрещают, ссылаясь на технику безопасности.

Из других развлечений – катание на надувных зимних санях (есть прокат) и снегоходах, платные аттракционы тюбинг-кросс, «Ветерок» и «Паровозик». Чтобы прогулка запомнилась надолго, можно сделать красивые фото в праздничных локациях.

В парке также есть прокат тюбингов, лыжного инвентаря, коньков (150 рублей). Для переодевания гостей предусмотрены теплые павильоны.

Ранее мы писали, куда в зимний сезон 2020-2021 смогут отправиться жители Советского округа.

А вот список катков, которые уже открыты или заработают в ближайшие дни.

Полную программу праздничных развлечений в Омске можно посмотреть открыв иниерактивную карту здесь.

Расценки на другие услуги в городских парках размещены здесь.

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