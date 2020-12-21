Названы омские дороги, которые отремонтируют в 2021 году за 1,3 миллиарда

В списке улиц 26 объектов. Фото: Евгения ГУСЕВА

В омском министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области определили дороги, на которые направят выделенные 1,3 миллиарда рублей. Отремонтируют 26 объектов. Это следует из перечня улиц для ремонта, который специальная комиссия отобрала на заседании 16 декабря. В основном решено привести улицы на окраинах Омска.

Работы пройдут в 2021 году на следующих дорогах:

1-й Красной Звезды (от 1-й Марьяновской до 1-й Советской);

Шебалдина (от 10 лет Октября до Нейбута);

Почтовая (от Жукова до проспекта Маркса);

Маяковского (от Ленина до проспекта Маркса);

Ленина (от Ленинградской площади до Маяковского);

Булатова (от Гусарова до Орджоникидзе);

Арктическая (от 11-й Ремесленной до 5-й Армии);

Волховстроя (от Кемеровской до 2-й Дачной);

2-ю Кольцевая (от 2-й Дачной до Берёзовой);

2-ю Дачная (от Красного Пути до 2-й Кольцевой);

5-ю Кордная (от Промышленной до 3-й Молодежной);

Труда (от Лобкова до 12-й Пролетарской);

поселок Биофабрика (от 10 лет Октября до поселка Биофабрика, 28);

дорога вдоль здания № 21 на 21-й Амурской (от Завертяева до строения 1а, литера АБ, на

Завертяева);

Спортивная (от Сиреневой до Спортивной, 1а);

Светловская (от Новокирпичной до остановки «Поселок Светлый»);

Лобкова (от проспекта Маркса до Калинина);

Калинина (от 1-й Советской до Лобкова);

Воровского (от 1-й Красной Звезды до 1-й Трамвайной);

переулок Безымянный (от 6-й Ленинградской до дороги через поселок 7-й Кирпичный);

дорогу через поселок 7-й Кирпичный (от переулка Безымянного до Владивостокской);

6-ю Ленинградскую (от 6-й Станционной до переулка Безымянного);

1-ю Советскую (от 1-й Красной Звезды до Калинина);

Крупской (от Дмитриева до бульвара Архитекторов);

Дмитриева (от Крупской до Ватутина);

3-ю Енисейскую (от Конева до 3-й Островской).

В 2020 году ремонт пройдет еще на 11 омских магистралях.