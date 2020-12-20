На Омск надвигается серьезное похолодание с метелью и сильным ветером

Похолодание продержится в регионе недолго. Фото: Олег УКЛАДОВ

После нескольких теплых дней, когда воздух на улице прогревался до -3 градусов, Омскую область вновь накрывает морозная погода. Похолодание уже началось и только усилится в начале рабочей недели.

В Обь-Иртышском УГМС, в ночь на понедельник, 21 декабря, прогнозируют до -25 градусов. Днем обещают -11...-16. Все это будет сопровождаться сильным ветром порывами до 20 м/с и метелью.

Во вторник, 22 декабря, ночью похолодает до -27, днем – -12...-17. Однако ветер стихнет. Возможен небольшой снегопад.

В среду, 23 декабря, начнется потепление. Ночью еще будет -14...-19 градусов. А вот днем столбики термометров уже поднимутся до -3...-8 градусов. Ветер усилится. В отдельных районах области возможна метель.