В Омске разбили еще один новый троллейбус «Адмирал»

Авария произошла на оживленном участке дороги в центре города. Фото: Omskbreaking

Не везет новеньким «Адмиралам», которые ездят по омским дорогам всего месяц. Напомним, на днях один из них пострадал от беспечности водителя – транспортное средство въехало в столб в депо. В результате у троллейбуса оказалось полностью разбито лобовое стекло, замена которого обойдется в 80 тысяч рублей.

И вот новое происшествие случилось на дороге в районе площади Ленина. В «Адмирал» въехал муниципальный автобус. По словам очевидцев, это 109-й автобус, в котором в тот вечер работала известная на весь город кондуктор-стюардесса Наталья Перешивка.

Фото: Omskbreaking

Неприятности в этом году никак не оставят женщину. Ранее в интервью «Комсомолке» она рассказывала, что коллеги устроили ей настоящую травлю после внезапно обрушившейся на нее славы. Этот вопрос в итоге удалось решить. И вот новая неприятность – теперь у ее водителя.

Автобус уже попадал в аварию в ноябре.

Это, кстати, уже второе ДТП у автобуса с бортовым номером «1236». Когда Наталья уходила в отпуск, другой экипаж также попадал в аварию, у машины была разбита передняя часть. Автобус только недавно вышел из ремонтной мастерской, и теперь придется вернуть его туда снова.

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