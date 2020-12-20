Смертельное ДТП в Омской области: Легковушку смяло фурой

В страшной аварии погибли два человека, еще двоих с травмами увезли в больницу. Фото: УМВД России по Омской области

ДТП с трагическим исходом случилось в ночь на воскресенье, 20 декабря, на трассе Омск-Тюмень в Крутинском районе. Эта поездка оказалась последней для 21-летнего водителя и его 19-летнего пассажира. Молодой человек решил покатать с ветерком своих друзей и сел за руль, не имея водительских прав.

Отсутствие опыта не замедлило сказаться. Во время обгона он не заметил ехавшую по встречке фуру и уже не успел среагировать. В результате большегруз буквально смял «семерку».

Кроме двоих погибших в машине ехали еще два пассажира – 14-летняя девушка и 22-летний парень. Их с травмами увезли в больницу, сообщает пресс-служба областного УМВД.