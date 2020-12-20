В Омской области пьяный водитель сбил ребенка: 7-летний мальчик погиб

Мальчик умер еще до приезда скорой. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Трагическое происшествие по вине пьяного водителя случилось в Нововаршавском районе накануне, 19 декабря, вечером.

По предварительным данным, 37-летний водитель на «Хендай Санта Фе» ехал по улице Строительной в поселке Большегривском. Мужчина не заметил вышедшего на дорогу ребенка и сбил его. 7-летний мальчик скончался от полученных травм на месте.

После проверки выяснилось, что мужчина был пьян. Алкотектор выявил в выдыхаемом водителем-убийцей воздухе 0,85 мг/л. Это соответствует примерно 350-400 (в зависимости от веса человека) граммам водки.

– В отношении него возбуждено административное дело за управление транспортным средством в состоянии опьянения, – рассказали в пресс-службе областного УМВД. – Полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия и решится вопрос о возбуждении уголовного дела.