Рогозин объяснил, почему написал ставший мемом пост об омской «Ангаре»

Дмитрий Рогозин не сдержал эмоций, комментируя запуск «Ангары». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В субботу, 19 декабря, в Омск прилетал Дмитрий Рогозин. Визит главы «Роскосмоса» объясняется удачным запуском – вторым за шесть лет – «Ангары». Напомним, эта ракета проектировалась и частично создается на заводе «Полет».

– Она летает, черт возьми! – прокомментировал старт Рогозин.

И этот его твит уже мемом в соцсетях. Некоторых удивила неоднозначная реакция на происшедшее человека, который отвечает за космическую отрасль. Другие вспомнили, что ранее что-то подобное читали у извечного оппонента российских патриотов Илона Маска. Он примерно также прокомментировал успех своего детища.

Естественно, во время визита в Омск журналисты поинтересовались у Дмитрия Рогозина, почему он написал именно так.

– Вы бы там были в Плесецке, вы бы еще и не так отреагировали. Это я еще прилично отреагировал, – сказал глава «Роскосмоса» сайту «NGS55.ru».

Также он пообещал, что производство «Ангары» полностью переведут в Омск. Это позволит сэкономить 3 млрд рублей. Серийное производство планируют начать в 2023 году.

«Ангара» призвана заменить устаревший «Протон-М». Именно она первой полетит на Луну.