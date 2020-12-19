Под Омском машина не вписалась в поворот и влетела в кипричное ограждение

Под Омском машина не вписалась в поворот и влетела в кирпичное ограждение. Фото: «Авто Омск»

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в субботу, 19 декабря, недалеко от поселка Красноярка в Омской области.

Водитель автомобиля не справился с управлением, тяжелую машину занесло на повороте и она улетела в кювет. После этого авто снесло дорожный знак, врезалось в кирпичное ограждение и от удара перевернулось.

Забор практически не пострадал, а вот владельцу машины придется потратиться на ремонт и, видимо, на восстановление сбитого знака.

По свидетельству очевидцев, все находившиеся в машине в момент аварии живы, никто из них серьезно не пострадал. Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены во время проверки полиции.