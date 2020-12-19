В Омске завершены поиски пропавшей 16-летней девушки с пирсингом

С пропавшей девушкой все в порядке, она просто по какой-то причине не выходила на связь с родителями. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию с заявлением об исчезновении 16-летней девушки обратился ее отчим, живущий в Новосибирской области. По словам мужчины, девушка уехала на учебу в Омск. Здесь она жила на съемной квартире в доме на проспекте Карла Маркса в районе остановки «Хлебозавод».

Пропавшая перестала выходить на связь еще 10 декабря. Кроме полицейских ее разыскивали и волонтеры из отряда «Доброспас-Омск». Отличительная особенность девушки – проколы в щеках, в которые вставлены два черных шарика.

Сегодня, 19 декабря, волонтеры сообщили, что поиски несовершеннолетней завершены. Она жива, и все это время брат знал, где она находится. Почему они не рассказали об этом родителям, неизвестно.