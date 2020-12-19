В Омской области стабилизируется обстановка с коронавирусом

За сутки в регионе выявили 242 новых случая коронавирусной инфекции. Фото: Архив "КП"

Обстановка с распространением коронавирусной инфекции в Омской области начинает стабилизироваться, об этом, пока еще осторожно, на заседании регионального оперштаба заявил глава Управления Роспотребнадзора Александр Крига.

Напомним, вторая волна пандемии, пришедшая осенью, оказалась куда более жесткой, чем первая. Цифры заболеваемости по региону росли почти в геометрической прогрессии. В какой-то момент в больницах не осталось мест даже для тяжелых пациентов.

Сейчас ситуацию нормализовали, насколько это возможно. По свежей информации областного минздрава, в больницах имеется 27% мест от всего коечного фонда в ковидных госпиталях.

Остановился рост заболеваемости и смертности. Уже несколько дней цифры остаются примерно на одном уровне. Вероятно, предстоящие уже скоро долгие новогодние праздники, когда омичи не будут ходить на работу и учебу, смогут остановить распространение заразы.

По данным на субботу, 19 декабря, COVID-19 выявлен у 242 жителей региона, из них на амбулаторном лечении 179. Общее число заболевших за весь период составило 27 177. Число выздоровевших увеличилось на 147, в Омской области излечились от COVID-19 уже 17 524 человек.

Скончались еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, в скорбном списке теперь фигурирует 781 фамилия.

Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области: Омск – 168, Марьяновский, Москаленский районы – 10, Полтавский район – 9, Калачинский район – 8, Горьковский район – 5, Называевский, Тюкалинский районы – 4, Азовский, Колосовский, Крутинский, Нововаршавский районы – 3, Любинский, Тарский районы – 2, Большереченский, Знаменский, Оконешниковский, Павлоградский, Русско-Полянский, Саргатский, Таврический, Тевризский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.

Продолжают находиться под наблюдением медицинских работников 3 594 человек. В 12 омских лабораториях и 7 учреждениях здравоохранения проводятся исследования на COVID-19, за последние сутки проведено 5 114 исследований, за весь период – 862 807.