«Символ 2020»: В Любино Омской области поставили «приболевшую» елку

Такая вот елка призвана создавать праздничное настроение жителям Любино. Фото: «Омск Live»

Соревнование на самую странную елку в Омской области продолжается. Ранее мы рассказывали о новогоднем дереве, сделанном из разноцветных мусорных мешков, заполненных – надеемся – снегом. Неожиданный объект ЖЭК-арта появился на детской площадке в одном из дворов городка Нефтяников.

Но теперь в конкурсе новый фаворит. На площади в райцентре Любинского района появилась ель, которая состоит в буквальном смысле из нескольких веток с осыпающимися иголками. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, лесную «красавицу» прикрыли гирляндами.

– Символ 2020 года, – комментируют наблюдательные омичи фото, размещенное в соцсетях.

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