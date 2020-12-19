Омичам показали логотип Молодежного чемпионата мира по хоккею-2023

Такое фото разместил у себя в Instagram глава региона. Фото: Instagram.com

Накануне презентовали логотип Молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Омске и Новосибирске в 2023 году.

Изображение на своей странице в Instagram разместил Александр Бурков.

– До молодежного чемпионата мира по хоккею в Омске и Новосибирске остается всего два года. Сегодня презентовали официальный логотип МЧМ-2023. Впереди еще много работы по подготовке города к этому событию, но, уверен, мы справимся! – написал губернатор.

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов в свою очередь заверил, что новую арену в Омске, на которой будут играть участники МЧМ-2023, сдадут уже в 2022 году.

А вот вице-мэр Новосибирска в отличие от омских властей не оценил новый логотип чемпионата с изображением довольно мрачного медведя.

– Вот и дождались! Не могу сказать, что я в восторге от логотипа Молодожного Чемпионата Мира по хоккею 2023, но, надеюсь, что это мое личное мнение! – написала Анна Терешкова в Instagram.