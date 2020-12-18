В Омске ищут школьницу, пропавшую 8 дней назад

Омичей просят помочь в поисках девушки.

В Омске волонтеры начали поиски 16-летней школьницы Ксении Нестеренко. В последний раз родные видели девушку, когда она вышла из дома 10 декабря. Больше она не вернулась и не сообщала о своем месте нахождения. Родные не знают, где Ксения уже больше недели.

Девушка проживала в доме №50 по улице Карла Маркса. Именно оттуда она вышла неделю назад.

Приметы пропавшей: рост около 165-170 см, голубые глаза, светлые крашеные волосы средней длины. Из особых примет – пирсинг георгин, представляющий собой два симметричных прокола на щеках с шариками черного цвета.

Девушка уходила из дома в черном пуховике ниже колена, в бордовой шапке и черные ботинки с красными шнурками.