Скаты Гоша и Маргоша из омского «Наутилуса» стали родителями

Скат Гоша стал отцом. Фото: мэрия Омска

У выставки «Наутилус», расположенной в Доме творчества Октябрьского округа, прибавление. Родителями стала парочка скатов Гоша и Маргоша. В детском зоопарке рассказали, что это уже не первое их потомство. Имена для троих малышей смогут придумать сами посетители.

– Новые питомцы активно проводят время в аквариуме, изучая подводный мир, и хорошо питаются, – рассказали в омском депобразования. – В ближайшее время в группе «Наутилуса» стартует конкурс на имена для рыбок.

Также сообщается, что кроме скатов на выставке можно полюбоваться коллекцией из более 120 видов рыб и земноводных. Делать это, кстати, предлагается через специальные люки – «Наутилус» выполнен в виде подводной лодки капитана Немо. А каждые вторник, четверг и субботу в 15.00 посетителям разрешают посмотреть на кормление крокодилов.