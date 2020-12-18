Омские активисты просят пока не реализовывать проект реконструкции «Зеленого острова»

В Омске планируют масштабную реконструкцию парка "Зеленый остров", но общественники просят сначала исправить ошибки в проекте. Фото: пресс-служба администрации Омска
Уже в следующем году омские власти планировали приступить к реконструкции "Зеленого острова». Масштабный проект планировали поделить на три части и выполнить в разное время. На первый этап из бюджета выделят почти 69 миллионов.
Омские общественники просмотрели проектную документацию и нашли множество недочетов и неточностей. Члены инициативной группы "Зеленый остров омичам" высказали 69 замечаний на 40 листах.
- С Зелёным островом в Омске что-то пошло не так. Имея хорошее видение и качественную концепцию, в кабинетах создали так себе проект. 69 замечаний на сорока страницах - это toomuch, чтобы стать хорошим парком, - прокомментировал обращение эколог, профессор ОмГУПС Сергей Костарев.
Общественники просят мэрию сначала устранить замечания, а уже потом отдавать проект подрядчику, которого выберут 29 декабря. Завершить первый этап работ он должен будет до 1 октября следующего года.