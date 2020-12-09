Студенты Омского ГАУ выступили на конференции в Индии

Эта виртуальная Международная студенческая конференция представляет собой уникальную глобальную платформу, где как бакалавры и магистры, так и аспиранты из разных учебных заведений со всего мира получают возможность поделиться своими мыслями и идеями и узнать друг у друга о создании желаемого будущего.

Это первая, организованная университетом, инициатива по созданию платформы исключительно для того, чтобы учащиеся могли выразить свои голоса и мнения об опыте образования в 2020 году, своих ожиданиях от 2021 года, своих взглядах на то, как создать футуристическую образовательную парадигму сегодня и как будущее образование может действительно реагировать на их потребности.

Студенты 1 и 2 курса Омского ГАУ при сопровождении сотрудниками отдела международных связей смогли подготовить и представить 5 докладов на английском языке: 1. Коробейников Артем «Диджитализация образовательного процесса» – студент 2 курса экономического факультета; 2. Маликов Артем, Осипенко Елизавета «Влияние пандемии Covid -19 на образование в будущем» - студенты 1 курса экономического факультета; 3. Чуянова Галина «Мое мнение о дистанционном обучении в условиях пандемии» - студентка 1 курса экономического факультета; 4. Селиверстова Алиса «Мир после коронавируса» - студентка 1 курса экономического факультета.

Отдельное приветствие от студентов Омского ГАУ на инагурационной сессии было представлено Осипенко Елизаветой.

Елизавета Осипенко: «Мы считаем, что сложившаяся ситуация во всем мире - повод для нашего развития. В 2020 году поднимается тема, связанная с освоением новых профессий, которые теперь можно освоить онлайн. Сейчас нам открываются новые возможности, когда мы можем изменить нашу жизнь и создавать что-то новое и уникальное. Наши студенты готовы сотрудничать и общаться с другими иностранными студентами, преодолевать языковые барьеры, покорять новые высоты».

Артем Коробейников: «Главной темой обсуждения на международном форуме было обучение в период пандемии. Были рассмотрены проблемы, возможности, решения, преимущества и недостатки. Присутствовали участники со всего света! Из одной России выступали представители вузов из Омска, Москвы и Камчатки. Участники были из Индии, Марокко, Филиппин и многих других стран.

Выступления были яркими и запоминающимися. А аргументы, приведённые участниками, заставили задуматься над другими направлениями в данной сфере. Я нашёл большие прорехи в своих знаниях по английскому языку и понимаю, над чем мне стоит поработать ещё! Мне невероятно понравилась конференция, это был удивительный опыт, который подтолкнёт меня к дальнейшей деятельности с международными проектами. Очень советую поучаствовать в таких мероприятиях, чтобы расширить свой кругозор, услышать опыт людей из тех мест, которые кажутся»

Елизавета Осипенко: «5 декабря состоялась Международная конференция, организатором которой был индийский университет, и это - моя первая конференция, которая была проведена полностью на английском языке. Я была очень взволнована, но одновременно и заинтересована, ведь это невероятная возможность не просто услышать мнение студентов из других стран, а также стать таким же участником!

Подобный онлайн-форум стал большим шагом в преодолении наших языковых барьеров, в преодолении самого себя и выходом на новый уровень - международный. Я считаю, что такую возможность просто нельзя было упустить, ведь мы получили невероятные эмоции, которые стали ценным опытом. И хоть сейчас я всего лишь на 1 курсе, я точно знаю, что не буду на этом останавливаться и собираюсь идти только вперед!

Я хочу выразить огромную благодарность как организаторам форума, так и Оксане Александровне Козловой, которая смогла привлечь нас к международной деятельности, а также Яне Яковлевне Левен, которая помогала нам на протяжении всего дня, подсказывала, как поступить лучше и просто курировала нас. Спасибо огромное, дальше - больше!»

Поздравляем студентов Омского ГАУ с успешным выступлением! И желаем дальнейшей активной международной деятельности!