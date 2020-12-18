В Омске сняли с поезда подростка, пытавшегося добраться из Барнаула в Москву

Юный искатель приключений проехал уже 700 км, но не смог уехать за пределы Омска. Фото: 2gis.ru/omsk

Сотрудники омской линейной полиции на транспорте помогли в поисках сбежавшего 13-летнего подростка из Барнаула. Мальчик сбежал из дома и планировал добраться до Москвы, но, как это нередко бывает и с местными жителями, не смог покинуть Омск.

– Полицейские незамедлительно сообщили родителям о местонахождении несовершеннолетнего, – рассказали в пресс-службе омского линейного УМВД на транспорте. – В целях защиты жизни и здоровья, а также для передачи законным представителям, мальчик помещен в один из социально-реабилитационных центров города.