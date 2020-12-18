Омского тиктокера, залезавшего на березу ради интернета, приняли в КПРФ

Блогер написал заявление на вступление в партию на прошлой неделе. Фото:omsk-kprf.ru

Тиктокер из деревни под Омском Алексей Дудоладов официально вступил в КПРФ и даже получил партбилет. Он решил стать членом коммунистической партии на прошлой неделе. Тогда парень отметил, что разочаровался из-за действий правительства по проведению интернета в его родную деревню.

Напомним, что широкую известность Алексей неожиданно получил этой осенью, когда студенты были вынуждены перейти на удаленку. В родной деревне Дудоладова поймать устойчивый сигнал можно было только с березы, откуда он и записал обращение к губернатору Омской области. История получила широкую огласку, но дело с мертвой точки пока не сдвинулась. Хорошая связь в деревне Станкевичи и соседних селах пока так и не появилась.

- Моя задача сейчас на первых порах добиться того, чтобы интернет и мобильная связь пришли в каждое село нашей области. Тогда наши деревни не будут умирать, молодёжь станет меньше уезжать в крупные города. В КПРФ вступил, так как идеи этой партии схожи с моими – помочь моим односельчанам, - отметил Алексей Дудоладов, когда пришел получать документы о членстве в партии.

Получать партбилет Дудоладов пришел в морской форме, так как учится в институте водного транспорта. Представители КПРФ пообещали сделать большое интервью с молодым блогером и опубликовать в своей газете.