«Грозил сдать в детдом, если расскажет»: Омича, избивавшего 9-летнего пасынка, арестовали

Отчима, издевавшегося над мальчиком, отправили в СИЗО. Фото: Иван ПРОХОРОВ

33-летнего омича, на протяжении долгого времени истязавшего 9-летнего сына своей сожительницы, отправили в СИЗО. Там он встретит Новый год и пробудет до 16 февраля. Если для расследования этой дикой истории потребуется больше времени, срок заключения в изоляторе продлят.

Напомним, о происходящем в многодетной семье из Октябрьского округа стало известно случайно. 9-летнему мальчику стало плохо прямо во время занятий в школе, внезапно закружилась голова. Его отвели в медкабинет. После осмотра врачи пришли в ужас – на ребенке буквально не было живого места. У него обнаружили многочисленные ссадины и синяки, а также ушибы грудной клетки, шеи, спины и травму головы.

Школьник рассказал, что накануне его избил пьяный отчим. Оказалось, бывший уголовник регулярно истязал ребенка – каждый раз, когда родной матери мальчика не было дома. При этом угрожал сдать его в детдом, если мальчик расскажет о происходящем. Вскоре выяснилось, почему после первого же такого случая мама ребенка не забила тревогу. Многодетная женщина и сама была уже не раз судима, и, судя по последствиям, омичке была глубоко безразлична судьба ее многочисленного потомства. Теперь у следствия больше вопросов даже не к маргинальной семье, а к опеке, не отследившей такую ситуацию.

– По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего», – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. – Продолжается проверка деятельности органов системы профилактики в части полноты и своевременности принимаемых мер, направленных на предупреждение фактов жестокого обращения с ребенком.