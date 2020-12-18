Коронавирус унес жизни еще 8 омичей

Новый вирус продолжает активно распространяться по районам Омской области. Фото: Артем КИЛЬКИН

Минздрав опубликовал последние данные по распространению коронавируса в Омской области. За последние сутки медики зафиксировали еще 240 случаев заражения новой инфекцией на территории региона. лечиться дома остались 180 человек, а 60 отправились в стационары. Всего за период пандемии в области удалось выявить 26 935 заболевших.

Победить ковид за день смогли 152 человека. Общее число переболевших увеличилось до 17 377 человек.

Болезнь продолжает уносить жизни омичей. За последние сутки медики констатировали 8 смертей. Всего в печальном списке 774 фамилии.

Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области: Омск – 183, Москаленский, Омский районы – 10, Нововаршавский район – 9, Полтавский район – 5, Большереченский район – 3, Исилькульский, Калачинский, Кормиловский, Павлоградский районы – 2, Азовский, Горьковский, Знаменский, Любинский, Марьяновский, Муромцевский, Называевский, Нижнеомский, Саргатский, Седельниковский, Тарский, Тевризский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.

Продолжают лечение на дому от коронавируса на сегодняшний день 7 020 человек. А доля свободных коек в стационарах для ковидных пациентов составляет 23,7%.