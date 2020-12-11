Студенты Омского ГАУ приняли участие во Всероссийском фестивале межнациональных студенческих клубов «Российский студент — 2020»

Цель фестиваля - укрепление единства российской нации посредством гармонизации межнациональных отношений и формирования российской гражданской идентичности в студенческой среде через развитие интернациональных структур студенческого самоуправления – межнациональных студенческих клубов (МСК).

Организаторами мероприятия выступали Всероссийский межнациональный союз молодежи и Башкирский государственный педагогический университет при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.

Фестиваль был проведен в рамках реализации задач государственной национальной политики Российской Федерации в сфере образования, закрепленных в Указе Президента РФ «О стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; задач молодежной политики, установленных в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, а также задач, закрепленных в Основах государственной молодежной политики Российской Федерации до 2025 года.

Задачами фестиваля были: -обучение лидеров МСК механизмам реализации проектов в сфере гармонизации межнациональных отношений, воспитания гражданской идентичности и профилактики идеологии экстремизма в молодежно-студенческой среде; -повышение качества реализации молодежных проектов в сфере национальной политики путём методического сопровождения деятельности МСК; -расширение сети МСК с целью масштабирования работы по гармонизации межнациональных отношений и формированию общероссийской гражданской идентичности.

В работе форума приняли участие представители органов управления образованием и молодежной политики регионального и муниципального уровней, лидеры межнациональных студенческих объединений, представители вузов, участники Всероссийского межнационального союза молодёжи, руководители органов исполнительной власти разных уровней и некоммерческих организаций, осуществляющих функции в сфере образования.

Программа фестиваля включала образовательные блоки по направлениям, связанным с развитием проектной деятельности участников в сфере межнационального взаимодействия, которые прошли в формате тренингов, лекций, дискуссий, деловых и интеллектуальных игр и образовательных квестов.

В первый день для студентов был проведен тимбилдинг-тренинг, в котором активисты со всех уголков нашей страны познакомились, хорошо провели время и узнали много интересного об особенностях обучения в других городах России.

На семинарах студенты изучили такие темы, как: «Реализация государственной национальной политики в Республики Башкортостан», "Государственная национальная политика Российской Федерации: процесс формирования российской нации", "Информационная безопасность межнациональных отношений в России", "Роль религиозного фактора в межнациональных отношениях", "Роль молодежи в формировании общероссийской гражданской идентичности".

Были проведены интересные мастер-классы «Лидерство - энергия успеха», «Реализация этнотуристических проектов». Также была проведена встреча с руководством Комитета по делам национальностей Государственной Думы. Для гостей была организована прогулка по достопримечательностям Уфы, а также концерт национальных культур и танцы. Наши ребята остались под большим впечатлением от этого фестиваля и прекрасного города Уфа.

Участники фестиваля поделились своими впечатлениями:

Айрат Миннибаев: «Этот фестиваль подарил мне незабываемые впечатления и эмоции. Я никогда не забуду этот город культурного наследия и то, как он нас встретил. Эти обширные улицы, арт-углы и застройка в приятных светлых тонах - волшебны. Больше всего мне запомнилась информация о практике взаимодействия с людьми разных этносов. Фестиваль дал мне чёткое представление о самобытности каждого из народов, их мировоззрении и культуре. Те софт-скилз, что я получил, вдохновили меня на достижения и проекты». Бахыт Куандыкова: «Впервые мне посчастливилось представить свой университет на Всероссийском фестивале. Я осталась под большим впечатлением! Больше всего мне запомнился мастер-класс "Лидерство-энергия успеха", в котором участники конкурса "Лидеры России" делились своим опытом, а также запомнился мастер-класс "Реализация этнотуристических проектов". Изюминкой фестиваля для меня стала культурно-развлекательная программа: прогулка по достопримечательностям Уфы, концерт национальных культур и многое другое. Новые знакомства, новые идеи, новые места - и все это за три дня! Хочу выразить благодарность Омскому ГАУ за такую возможность!»

София Киреева: «Побывав на фестивале, я поняла, что подобные мероприятия являются необходимыми для развития межнационального взаимодействия. Этот выезд оставил после себя большую мотивацию и стремление к реализации проектов, связанных с межкультурной коммуникацией. Всероссийский фестиваль межнациональных студенческих клубов «Русский студент – 2020» - это удивительная площадка для объединения межкультурных организаций всей России».