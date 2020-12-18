«Росводоканал Омск» разъясняет правила поверки приборов учета

Поверка прибора учёта – обязательная процедура, которая периодически требуется любому средству измерения. По результатам поверки оценивается пригодность счетчика к дальнейшей эксплуатации и точность показаний.

«Срок поверки приборов учета указывается в квитанции за холодную воду, межповерочный интервал можно посмотреть в паспорте прибора учета. Мы призываем всех потребителей, прежде чем заказывать услугу, убедиться, что она действительно нужна», - говорит Ольга Смиковская, коммерческий директор «Росводоканал Омск».

Потребители, у которых срок поверки счетчика истек с апреля по декабрь текущего года, могли отложить поверку на начало 2021 года. Это было сделано в связи с эпидемиологической ситуацией и введением режима самоизоляции. По данным «Росводоканал Омск» в этот период закончился срок поверки более 150 тысяч индивидуальных приборов учёта, установленных у абонентов – физических лиц. Таким потребителям предприятие направляло адресные уведомления с разъяснением норм действующего законодательства.

В сентябре 2020 года вступили в силу поправки в закон об обеспечении единства измерений. Нововведения касаются юридических и физических лиц. С 24 сентября результаты всех поверок должны вноситься поверителем в Федеральный информационный фонд. У организации, которая проводила поверку, есть для этого 40 рабочих дней или 60 календарных. В связи с этим в омском водоканале рекомендуют запрашивать у поверителя документ о проведенной поверке. Имея на руках документ, абонент сможет самостоятельно обратиться к поставщику ресурса для ввода прибора учета в эксплуатацию. В противном случае, потребителю необходимо будет дождаться, когда поверитель внесет информацию о поверке его счетчика в государственную информационную систему «Аршин».

Помните, что действующее законодательство возлагает ответственность за передачу показаний и техническое состояние средства измерения на потребителя. Будьте бдительны и своевременно проводите поверку приборов учёта.

Заявку на поверку приборов учёта можно подать по телефонам 8-913-150-50-40, 8-962-053-00-11, 53-08-79. Работы будут проведены после согласования с абонентом даты и времени. Предприятие работает только с проверенными и надёжными подрядными организациями Омска, которые имеют аккредитацию на право выполнения работ в области обеспечения единства измерений в Федеральной службе по аккредитации.

Для справки:

Поверку необходимо проводить незадолго до окончания межповерочного интервала. Срок службы прибора учёта воды составляет от четырех до шести лет.

Поверка может проводиться с помощью специального оборудования без снятия прибора учета.

Как правило, производитель гарантирует работу прибора учёта в течение двух межповерочных интервалов. Срок службы счётчика исчисляется с даты его изготовления, а не установки.