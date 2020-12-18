На берегу озера в Омской области нашли труп полицейского

Основная версия случившегося – мужчина погиб, надышавшись угарным газом в палатке. Фото: Олег УКЛАДОВ

На берегу озера Тенис, расположенного недалеко от деревни Усть-Логатка Крутинского района, нашли труп мужчины. ЧП случилось в среду, 16 декабря. Вскоре выяснилось, что погибший – это 42-летний инспектор ДПС, приехавший из Омска порыбачить.

Предварительно установлено, что смерть полицейского не носит криминального характера. Он задохнулся, отравившись угарным газом от обогревателя в палатке. В региональном следственном комитете по факту случившегося проводится проверка.