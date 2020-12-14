Ректор Омского ГАУ встретилась с активными студентами, победителями конкурсов

Автор Фото: Светлана Кондрак, СМС

В ходе встречи речь шла о направлениях работы и достижениях студенческой молодежи в 2020 году.

Участники Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» поделились своими впечатлениями и полученным опытом организации помощи населению. Всего в акции приняли участие 35 студентов и сотрудников Омского ГАУ, 7 из них были награждены памятными медалями Президента Российской Федерации В.В. Путина «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе».

Автор Фото: Светлана Кондрак, СМС

Участники Всероссийского конкурса «Мой вклад в величие России» Дарья Бокова и Ксения Ригина рассказали об участии в конкурсе: «Это патриотический конкурс, который заставляет задуматься о важных событиях в истории нашей страны. В процессе исследовательской работы пришлось изучить множество материалов и источников. Изучение истории доказывает, что в нашей стране много настоящих героев, которыми мы можем гордиться. Мы благодарны университету за возможность участия в этом конкурсе. Сейчас мы готовимся к очному этапу онлайн - конференции, надеемся на победу!»

Студентка факультета ветеринарной медицины Дарья Трунова и студентка землеустроительного факультета Валентина Новикова, которые стали финалистами Всероссийского студенческого марафона «АгроПрофи», рассказали об этапах конкурсного отбора, перспективах и возможностях, которые открылись перед ними.

Автор Фото: Светлана Кондрак, СМС

Светлана Кондрак, студентка факультета ветеринарной медицины и Константин Зятьков, студент землеустроительного факультета представили команду Студенческой медиаслужбы, которая заняла I место на Международном медиафестивале «Мы Здесь!» в номинации "Лучший видеосюжет".

Лауреаты Регионального фестиваля молодежного творчества «Студенческая весна» и Международного конкурса – фестиваля в рамках проекта «Сибирь зажигает звезды» Семен Чернов и Татьяна Третьяк исполнили отрывок из лирической песни.

В продолжение встречи лауреат городского конкурса «Грант – Student» в номинации «Добровольчество» София Киреева рассказала о своем пути к успеху, об активной жизненной позиции и о волонтерской деятельности, которая прекрасно сочетается с отличной учебой. К ее рассказу присоединились Анастасия Зелинская (дипломант в номинации «Студенческое лидерство» и Екатерина Зимина (дипломант в номинации «Творчество»).

На встрече присутствовали студенты УКАБ, которые стали победителями регионального этапа, финалистами Российской национальной премии «Студент года -2020» в номинации студенческий клуб года среди образовательных организаций.

О перспективах развития молодежного клуба Российского географического общества и о создании регионального отделения Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!» на базе Омского ГАУ рассказали Максат Бекжанов (участник Международного молодёжного форума «Евразия Global») и Самат Муканов (участник слета региональных координаторов Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!»).

Автор Фото: Светлана Кондрак, СМС

Участники Всероссийского фестиваля межнациональных студенческих клубов «Российский студент – 2020» Бахыт Куандыкова, Айрат Миннибаев и София Киреева и участник образовательного интенсива проектного офиса международного молодежного сотрудничества «Россия – Центральная Азия» Якопо Винья – Тальянти подняли актуальную тему международного сотрудничества на базе Клуба интернациональной дружбы Омского ГАУ.

Значимым событием для волонтерского центра и университета в целом стало присуждение 3-го места во Всероссийском конкурсе «Доброволец России» в номинации «Организатор добровольчества» с проектом «Волонтерский центр «Глобус» ФГБОУ ВО Омский ГАУ» под руководством Ольги Владимировны Демидовой. Она рассказала об участии в конкурсе, о пути к успеху и перспективах дальнейшего развития волонтерства в Омском ГАУ.

Оксана Викторовна Шумакова поделилась с ребятами воспоминаниями о студенческих годах, поблагодарила за активную жизненную позицию и вклад в создание положительного имиджа Омского ГАУ: «Наши студенты – самые лучшие! Я вами горжусь!»

В ходе встречи участники обменялись мнениями, ребята выразили благодарность администрации университета за поддержку их инициатив и возможность участвовать в различных международных, всероссийских и региональных мероприятиях, где они могут проявить себя и представить университет.

Оксана Викторовна наметила направления работы по поддержке инициативной творческой молодежи на будущий год. Встреча прошла в дружеской атмосфере, участники получили заряд энергии и позитива для новых свершений и готовности покорять новые вершины. В завершение участники получили памятные подарки.