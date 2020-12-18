Для новой школы в Амуре-2 закупят современное оборудование на 200 миллионов

Инвентарь для новой школы уже начали закупать. Фото: Мария ЛЕНЦ

В новую школу в поселке "Амур-2" начали закупать новое оборудование. Общая сумма закупок составит почти 200 миллионов рублей. Школу на 1 122 места построили в рамках нацпроета "Образование". Основную часть финансирование на материально-техническое обеспечение выделили из федерального бюджета 151 миллион, еще примерно по 24 миллиона выделили область и город.

Для школы приобретут оборудование для занятий различными видами спорта, лаборатории 3D моделирования и прототипирования, инженерной графики. Будут закуплены также необходимые материалы для профильных кабинетов и оборудование для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В новой школе обустроят собственный издательский центр, телестудию и модуль для изучения робототехники, чтобы ученики могли попробовать себя в разных сферах деятельности.

Сейчас школа проходит лицензирование и согласование с надзорными органами. после завершения всех необходимых проверок, учебное заведение откроет двери для воспитанников.