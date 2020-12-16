Завершена 3-х дневная программа тренинг-курса студенческих отрядов Омского ГАУ

С 8 по 10 декабря Омский государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина совместно с Региональной молодежной общественной организацией «Омский областной студенческий отряд» проводил тренинг-курс студенческих отрядов «Ответственность-Уверенность-Безопасность».

Студенты экономического, агротехнологического, землеустроительного факультетов, факультета ветеринарной медицины, факультета зоотехнии, товароведения и стандартизации ИВМиБ, факультета агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования, факультета технического сервиса в АПК и студенты Тарского филиала приняли участие в онлайн-тренинге.

Более 50 участников прошли онлайн-тренинг, в рамках которого студенты аграрного вуза познакомились с деятельностью студенческих отрядов на мастер-классах и тренингах от спикеров регионального, окружного и всероссийского уровней.

Тренинг-курс проводился с целью популяризации деятельности студенческих отрядов в Омском ГАУ, раскрытия личностных качеств участников мероприятия, сплочения и развития студенческих отрядов на территории университета, а также вовлечения их в трудовую деятельность.

С обращением к студентам Омского ГАУ выступила проректор по социальной работе и молодежной политике Жанна Константиновна Шмидт: «Дорогие друзья, вступайте в студенческие отряды, потому что это станет лучшей страницей вашей жизни. В отряде ты сможешь проверить себя и поверить в себя!» В ходе онлайн-школы участники получили ценную информацию от экспертов Омского регионального отделения «РСО», специалиста по охране труда и вопросам гражданской безопасности, председателя Совета Омской региональной детско-молодежной общественной организации «Лига молодежи», руководителя школы личностного роста «Вверх», конфликтолога института территориального планирования «Град» и других спикеров.

«Участие в тренинг-курсе - это одно из лучших и значимых событий для меня за эту неделю. Мне было максимально интересно находиться в центре событий даже в таком онлайн-формате. Спикеры подавали важную информацию так, что ее хотелось слушать и начать применять уже сейчас. Я получила много знаний, которые однозначно мне пригодятся в дальнейшей отрядной жизни», - поделилась впечатлениями Бобровникова Алина, боец ССхО «Фавн», студент факультета ветеринарной медицины Омского ГАУ.

В программе тренинг-курса были включены онлайн-встречи с представителями отрядов Снежного десанта Омской области и направлений деятельности. Также участники подробнее узнали о каждом отряде, находящемся на базе вуза, от исполняющей обязанности комиссара штаба СО Омского ГАУ – Баландиной Екатерины. В ходе творческой презентации были представлены профессии, которые можно освоить в студенческих отрядах, относящихся к сельскохозяйственной сфере, так и другие специальности.

Активные участники викторин по пройденной программе тренингов каждого образовательного дня – студенты Омского ГАУ были награждены символикой штаба студенческих отрядов образовательной организации.