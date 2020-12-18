Студенты Омского ГАУ получили стипендии для обучения в рамках Национальной стипендиальной программы Словацкой Республики

Обучающиеся Регина Кох (магистрантка 1 курса Омского ГАУ агротехнологического факультета направления подготовки «Продукты питания из растительного сырья») и Галина Шепилевская (магистрантка 1 курса факультета ветеринарной медицины ИВМиБ направления подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза») получили стипендии для обучения в Словацком техническом университете в Братиславе в течение весеннего семестра.

Необходимо отметить, что Национальную стипендиальную программу для поддержки обмена студентов, аспирантов, преподавателей вузов и научных работников Правительство Словацкой Республики утвердило еще в 2005 году.

Национальная стипендиальная программа Словацкой Республики поддерживает учебные, преподавательские, научные стажировки в вузах и научно-исследовательских организациях. Программа направлена на двустороннюю мобильность: как иностранных стипендиатов в Словакию, так и мобильность словацких стипендиатов. Программа предоставляет стипендии для покрытия расходов на проживание во время стажировки и также дотации для оплаты дорожных расходов (студентам и аспирантам).

Поздравляем стипендиатов этого года и желаем успешного прохождения обучения в Братиславе!