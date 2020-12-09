Волонтерский центр Омского ГАУ - призер Всероссийского конкурса «Доброволец России»

Во второй день онлайн-марафона состоялось награждение победителей конкурса в номинации «Организатор добровольчества»: проект «Волонтерский центр «Глобус» ФГБОУ ВО Омский ГАУ» под руководством Ольги Владимировны Демидовой занял 3-е место, что дает право на получение гранта для дальнейшего развития.

Победителей номинации наградили министр науки и высшего образования РФ Валерий Николаевич Фальков и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Вячеславович Бугаев.

«Добровольчество – порыв души. Но любой порыв иногда гаснет из-за того, что нет важных вещей, которые помогают ему реализоваться. Организаторы добровольчества — те люди, которые делают возможным для других творить добро», — подчеркнул Александр Вячеславович Бугаев, поздравляя лауреатов номинации. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Николаевич Фальков поблагодарил финалистов за добрые дела и поздравил с Днем добровольца (волонтера).

«Для нашей команды - это самая ценная награда за все время нашей деятельности, до сих пор меня переполняют эмоции. Мы долго к этому шли. Конечно, сами бы мы не справились, мы благодарим за всестороннюю поддержку администрацию Омского ГАУ в лице ректора Оксаны Викторовны Шумаковой, наших коллег из Ассоциации волонтерских центров России, партнеров и всех тех, кто нас поддерживал все это время», - отметила Ольга Владимировна Демидова.

В этот же день прошла встреча ярких представителей добровольчества с первым заместителем руководителя администрации Президента Сергеем Владиленовичем Кириенко, на которую также была приглашёна руководитель волонтерского центра Омского ГАУ Ольга Демидова. На встрече Сергей Владиленович рассказал собравшимся, что участники из более 100 стран присоединились к онлайн-марафону в День волонтера и что более 15 млн. россиян в течение года были волонтерами. Также было анонсировано, что новогодние праздники будут проведены с некоторыми ограничениями. В это время пройдет проект «Новый год в каждый дом», в котором волонтеры, переодевшись в Деда Мороза, будут посещать нуждающиеся семьи и поздравлять детей с Новым годом. В рамках встречи волонтеры поделились своими идеями по развитию добровольчества и смогли получить ответы на интересующие их вопросы.

Конкурс «Доброволец России» проводится Федеральным агентством по делам молодежи, Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» и Ассоциацией волонтерских центров при поддержке АНО «Россия – страна возможностей».

На протяжении десяти лет Всероссийский конкурс «Доброволец России» собирает авторов лучших социальных инициатив и проекты, которые получают гранты на дальнейшее развитие. Участники и финалисты получают ценный опыт самопрезентации и публичных выступлений, а также коммуникации с представителями общественности, бизнеса, власти, НКО и неравнодушными людьми, вовлеченными в волонтерство. Они привлекают внимание к реальным социальным проблемам на примере реализации своих проектов и тем самым помогают делать жизнь в стране лучше. Грантовый фонд конкурса по инициативе Президента России Владимира Путина в 2020 году увеличен вдвое – до 90 миллионов рублей.

Ежегодная церемония награждения финалистов в декабре – это не конечная точка для конкурсантов, а начало нового и насыщенного этапа. На протяжении года лидеры социальных инициатив смогут в рамках участия в программе акселерации проектов конкурса работать с наставниками. Они получают возможность улучшить свои проекты и овладеть эффективными инструментами для личностного и профессионального роста.