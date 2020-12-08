Студенты Омского ГАУ стали лауреатами и дипломантами городского конкурса «Грант – Student»

Конкурс проходил по следующим номинациям: «Интеллект»; «Творчество»; «Спорт»; «Добровольчество»; «Студенческое лидерство».

В конкурсе приняли участие обучающиеся нашего университета в следующих номинациях: 1. «Добровольчество» - Киреева София (АТФ); 2. «Творчество» - Зимина Екатерина (ЗУФ), Скотская Ольга (ФВМ); 3. «Студенческое лидерство» - Зелинская Анастасия (ФВМ); 4. «Спорт» - Мамонтова Анна (ФАПЭПиВ).

2 декабря состоялся финал конкурса, в рамках которого прошла оценка конкурсной документации, ознакомление с результатами интеллектуальной онлайн - викторины «УникУМ», просмотр видеопрезентаций участников.

По итогам финала конкурса лауреатом в номинации «Добровольчество» стала Киреева София; дипломантом в номинации «Творчество» - Зимина Екатерина; дипломантом в номинации «Студенческое лидерство» - Зелинская Анастасия; дипломантом в номинации «Спорт» - Мамонтова Анна.

Поздравляем с победой и желаем удачи в достижении поставленных целей!