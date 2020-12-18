Омичка убила соперницу и 12 раз ударила ножом любовника из-за ревности

Женщину содержат под стражей в следственном изоляторе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В суде будут рассматривать дело омички из-за ревности серьезно ранившую сожителя и убившую соперницу.

В ходе следствия следственный комитет установил, что преступление было совершено 24 июля 2020 года. В одной из комнат в общежитии на улице 3 Разъезд за столом собралась компания из обвиняемой, ее сожителя и их приятельницы. Во время застолья приятели распили алкоголь и 36-летняя женщина заподозрила своего любовника в связи с подругой. Из-за ревности женщина 12 раз ранила своего сожителя в область бедер, а потом задушила мнимую соперницу и сбросила ее тело с лестницы.

В ходе расследования подозреваемая выдвигала разные версии произошедшего, чтобы оправдать себя. Женщина пыталась убедить следователей в том, что на мужчину напали возле магазина, сильно избили и ранили ножом, а также в том, что сожитель пытался изнасиловать ее и она оборонялась. Но все эти версии были опровергнуты в ходе проверки. Омичка пыталась откреститься и от убийства приятельницы. Женщина заявила, что подруга сама оступилась и упала с лестницы. Но и эта версия не подтвердилась.

Рассмотрением дела займется Куйбышевский районный суд. Сейчас подозреваемая находится под стражей в следственном изоляторе.