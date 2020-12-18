Подросток из Омской области поссорился с девушкой и сломал доску почета

Таблички на доске почета разбил местный подросток. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

О факте вандализма сообщил редактор районной газеты из города Калачинска в Омской области. Неизвестные сломали доску почета, установленную в центре города. Ущерб заявитель оценил в 10 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе полиции, найти хулигана удалось с помощью камер видеонаблюдения. Недалеко от места преступления на них попала группа местных подростков. Следователи нашли их по описанию и выяснили, что один из них и разбил доску. 17-летний местный житель в тот вечер серьезно поссорился с девушкой и решил выместить злобу на доске почета, мимо которой проходил.

В полиции возбудили дело по статье уголовного кодекса "Вандализм". Подростку грозят либо исправительные работы до 1 года, либо арест до 3 месяцев.