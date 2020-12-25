Дорогие коллеги и друзья!В преддверии нового 2021 года от имени Управления Россельхознадзора по Омской области и себя лично хочу поздравить вас с наступающими праздниками!2020 год без преувеличения выдался трудным. Но благодаря ему мы научились справляться с новыми вы зовами и проблемами. Этот год почти пройден и впереди нас ждут праздники, которые мы празднуем с самыми близкими и родными людьми.Пусть предстоящее празднование Нового года и Рождества согреет всех вас теплом семейного очага, подарит незабываемые впечатления и принесет как можно больше положительных эмоций!Желаю вам, вашим близким и родным в новом 2021 году крепкого здоровья, семейного благополучия, радости и вдохновения на работу! С Новым годом и Рождеством Христовым!Руководитель Управления Россельхознадзора по Омской области О.Н. Подкорытов