Управлением Россельхознадзора по Омской области обнаружило более 23 тонн продукции неизвестного происхождения

11 декабря Управлением Россельхознадзора по Омской области в ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» была выявлена продукция неизвестного происхождения.

Государственный ветеринарный врач БУ «ЦПЭЛЖ» Субботин В.В.в октябре и ноябре на складе индивидуального предпринимателя Шимана В.В. увеличивал объем входящей продукции через функцию «Инвентаризация».

В журнале входной продукции у ИП Шимана В.А. специалистами Управления были обнаружены остатки подконтрольной продукция «Шкурка свиная» в количестве 1633 кг, ранее эта продукция числилась как «Ноги свиные замороженные», но эВСД на нее оформлен не был. Также через «Инвентаризацию» были добавлены «Блоки из жилованного мяса замороженные» в количестве 15 428,5 кг, эВСД отсутствует.

Таким образом, было добавлено 23,56 тонны мясной продукции с нарушением требований ветеринарного законодательства. Происхождение продукции неизвестно, продукция является потенциально небезопасной.

Управлением Россельхознадзора выдано постановление о запрещении использования продукции по назначению, вся небезопасная продукция уничтожена.

Должностное лицо государственный ветеринарный врач БУ «ЦПЭЛЖ» Субботин В.В. и ИП Шиман В.В., допустивший нарушение, привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ.