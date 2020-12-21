Невыполнение требований контролирующего органа влечет за собой штраф

АО «ДРСУ №6» для осуществления деятельности по капитальному ремонту дороги с земельного участка расположенного в границах Борчанского сельского поселения Кормиловского муниципального района Омской области сняло верхний плодородный слой земли с площади 0,5 га.

04.08.2020 постановлением отдела земельного надзора АО «ДРСУ №6» привлечено к административной ответственности за самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы, назначен штраф в размере 30 000 рублей. Кроме того генеральному директору ОА «ДРСУ № 6» вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушении.

В течение месяца со дня получения постановления генеральный директор ОА «ДРСУ № 6» должен принять меры для разработки и реализации проекта рекультивации земельного участка и дать ответ в Управление Россельхознадзора по Омской области. В установленный законом срок ответ получен не был.

03.12.2020 постановлением судьи судебного участка № 100 в Калачинском судебном районе Омской области генеральный директор АО «ДРСУ №6» привлечен к административной ответственности, и назначен штраф в размере 4000 рублей.