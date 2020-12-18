Глава одного из районов Омской области на ремонте дороги украл 2,6 миллиона

Глава района сильно завысил цену ремонта дороги, чтобы заработать на бюджетном финансировании. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске начали рассматривать дело о мошенничестве в отношении главы Седельниковского района. Следователи уверены, что мужчина использовал служебное положение, чтобы подзаработать на ремонте местной дорог.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, глава района в 2018 году от имени администрации заключил договор со своей же фирмой на ремонт дороги в село Седельниково, который финансировали из бюджета за счет программы Омской области по развитию сельского хозяйства и сельских территорий. Ремонтные работы фирма выполнила некачественно и по завышенной стоимости, но глава района воспользовался служебным положением и заставил утвердить документацию о выполнении работ в полном объеме. На разнице цен чиновнику удалось заработать для себя 2,6 миллиона рублей. Свою вину в совершении преступлений глава Седельниковского района не признал.

Сейчас дело рассматривают в суде. На следующем заседании прокурор представит доказательства обвинения, собранные в ходе следствия, уточнили в прокуратуре.