В Омской области депутаты задержали выборы местного главы

В одном из районов Омской области затянули с выборами главы. Фото: Олег УКЛАДОВ

Чиновники из Омской области задержались с выборами нового главы района так долго, что в дело пришлось вмешаться прокуратур.

В Знаменском районе Омской области полномочия главы района истекли еще 27 ноября, как сообщают в пресс-службе прокуратуры. Но местные чиновники до сих пор даже не начали процедуру выборов. Это является нарушением законодательства о местном самоуправлении. Райсовет должен был объявить конкурс и сформировать часть конкурсной комиссии, а также направить ходатайство к губернатору о назначении второй части членов комиссии. Никаких из этих действий чиновники не предприняли.

Прокуратура Знаменского района внесла представление в адрес председателя райсовета. После этого вопрос о создании комиссии вынесли в повестку ближайшего заедания.